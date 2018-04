Finisce a terra con la bicicletta a San Donà: 87enne di Musile in prognosi riservata

Un anziano ricoverato all'ospedale in gravi condizioni dopo essere finito a terra con la sua bicicletta. È successo martedì mattina nella zona industriale di San Donà di Piave, all'incrocio tra via Barcis e via Iseo. Ancora da stabilire con esattezza la dinamica dell'accaduto: a pochi passi dalla bici si è fermata un'automobile, ma non è chiaro se ci sia stato contatto tra i mezzi. Il ciclista potrebbe aver eseguito una manovra errata, forse spaventato dal sopraggiungere del veicolo. Fatto sta che l'uomo, 87enne residente a Musile, è caduto rovinosamente sull'asfalto. Un brutto impatto che gli ha causato traumi e contusioni.

Il soccorso di 118 e Municipale

L'allarme è stato lanciato verso le 10.40. Subito sul posto si sono portati gli operatori del 118 e le pattuglie della polizia municipale. L'anziano è stato soccorso e caricato in ambulanza, quindi trasportato all'ospedale di San Donà. Si trova nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Sarà necessario attendere le prossime ore per avere un quadro più chiaro delle sue condizioni di salute.