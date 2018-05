Incidente sulla A4, automobile fuori strada ad Arino: due feriti e code fino a 4 chilometri

Coda di 4 chilometri, ma in via di soluzione, sabato mattina sull'autostrada A4 in direzione Milano, tra il bivio per il Passante di Mestre e Padova est, a causa della fuoriuscita autonoma di strada di un'automobile, avvenuta alle 7.15 al chilometro 371, poco dopo l'area di servizio di Arino ovest. Nell'incidente due persone, occupanti della vettura, sono rimaste ferite, pare in modo non grave. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Soccorsi e code

Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari di Cav, con quattro mezzi coordinati dal Centro operativo di Mestre. Per permettere le operazioni di soccorso e recupero del mezzo è stata temporaneamente chiusa la corsia di marcia lenta: il traffico, inizialmente scorrevole, è aumentato nel corso della mattinata causando fino a 4 chilometri di coda in carreggiata ovest, in smaltimento.