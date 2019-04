Tamponamento fra tir in autostrada A4, due feriti e lunghe code

Due persone sono rimaste ferite in un tamponamento tra due mezzi pesanti avvenuto poco prima delle 19 di oggi lungo l'autostrada A4, al km 396 + 400, poco prima del casello dell'area di servizio di Arino di Dolo in direzione Trieste. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza i tir, mentre i due autisti sono riusciti a fuoriuscire autonomamente, anche se feriti: sono stati presi in cura dai soccorritori del 118 e trasferiti all'ospedale con un codice di media gravità.

Nell'urto la cabina di un autoarticolato è andata completamente distrutta e un serbatoio si è rotto, perdendo gasolio. Oltre ai pompieri hanno partecipato alle operazioni il personale della concessionaria Cav e la polstrada. A causa dell'incidente il traffico è stato rallentato e si sono formate code fino a una lunghezza di 7 chilometri. Gli incolonnamenti, causati dalla chiusura di due corsie e dal traffico dell’ora di punta, hanno raggiunto l’inizio delle competenze della società Brescia-Padova.