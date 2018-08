Incidente tra auto e moto in autostrada ad Arino, due feriti

Un incidente si è verificato alle 13.10 tra una moto con due persone a bordo e un'auto con roulotte sulla A4, al chilometro 372,500 ovest, in corrispondenza dell'area di servizio di Arino in direzione Padova. In seguito all'impatto sono rimaste ferite le due persone che viaggiavano sulla moto: in loro soccorso sono intervenuti i sanitari del 118. Illesi, invece, gli occupanti della vettura.

Traffico regolare

La dinamica dello schianto è al vaglio della polstrada. Sul posto operano anche i mezzi ausiliari di Cav in servizio di assistenza e presegnalazione. Si viaggia regolarmente su tre corsie: i mezzi incidentati infatti si trovano in corsia di emergenza e dunque si stanno verificando solo alcuni rallentamenti per circa un chilometro, dovuti alla temporanea parzializzazione della corsia di marcia lenta per permettere i soccorsi.