Finisce in acqua con l'automobile, morta una donna di 76 anni

Tragico incidente a Cavallino Treporti. Nella mattinata di lunedì, una donna di 76 anni è deceduta dopo essere finita in acqua con l'automobile. Ancora sconosciute le cause - ma non si esclude il malore mentre si trovava alla guida. Sul posto l'intervento di vigili del fuoco di Jesolo, sommozzatori e autogru. Intervento ancora in corso.