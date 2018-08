Brutto incidente a San Michele, camion contro auto: 3 feriti, bimbo all'ospedale in elicottero

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di martedì a San Michele al Tagliamento. Attorno alle 19, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aldo Moro, lungo la Statale 14, per lo schianto tra un camion e un'automobile: feriti un bambino ed i nonni che si trovavano in sua compagnia all'interno della macchina.

Soccorsi sul posto

I pompieri, giunti da Portogruaro, hanno estratto il piccolo e i due anziani, rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. Sul posto è quindi intervenuto il Suem 118: ai sanitari è spettato il compito di stabilizzare i feriti e condurli all'ospedale. Il bimbo è stato trasportato in elicottero, mentre i due nonni in ambulanza. A supporto dei soccorsi, i carabinieri locali hanno eseguito i rilievi del caso, per capire la dinamica dell'incidente, ancora al vaglio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un'ora e mezza.