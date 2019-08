Auto in acqua a Oriago, morto un anziano

Un anziano di 84 anni, U.F., è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto a Oriago, lungo il Naviglio del Brenta, all'altezza di piazza Mercato. L'automobile su cui stava viaggiando è uscita improvvisamente di strada, concludendo la propria corsa in acqua, e l'uomo è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo.

Incidente mortale

Una volta lanciato l'allarme, poco dopo le 6 di lunedì, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco con il Nucleo sommozzatori e i soccorsi del 118. La vittima, però, è stata recuperata senza vita. La dinamica dell'episodio, in cui non sono stati coinvolti altri veicoli, è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Mira. L'uomo risiedeva in paese, non distante dal punto dello schianto.