L'asfalto scivoloso continua a causare incidenti: auto esce di strada e si cappotta FT

Per fortuna gli occupanti dell'auto sono usciti pressoché incolumi dall'abitacolo, anche se la dinamica aveva instillato una certa preoccupazione nei soccorritori, tra cui una guardia giurata. Ancora una volta l'asfalto insidioso di queste ore, specie nelle ore più fredde della giornata per via del ghiaccio dopo la neve che copiosa è caduta giovedì, ha concorso a causare un incidente verso le 5 di venerdì mattina in via Caltana, nel territorio comunale di Mirano.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, il conducente di una Fiat Punto nera ha perso il controllo del veicolo e ha concluso la sua corsa nel fossato adiacente, cappottandosi. In traiettoria sarebbe finito anche un cartello stradale, travolto. L'automobilista sarebbe riuscito a mettersi in salvo in maniera autonoma, dopodiché sul posto si sono portate le forze dell'ordine, che rinnovano l'invito in questi giorni a guidare con molta prudenza.