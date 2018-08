Jesolo, va fuoristrada e si cappotta con l'auto: elitrasportato all'Angelo in condizioni serie

Per cause ancora al vaglio, l'automobile è finita fuoristrada, cappottata su se stessa. Brutto incidente lunedì mattina a Jesolo, coinvolto il conducente di un veicolo che per una probabile distrazione ha perso il controllo mentre si trovava al volante, finendo autonomamente fuori della sede stradale. Si sarebbe trovato solo alla guida.

Elitrasportato a Mestre

Dopo l'allarme, immediato è stato l'intervento dei sanitari del Suem che hanno preso in cura il ferito, conducendolo al pronto soccorso di Jesolo, poi elitrasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Il conducente ha infatti riportato danni alla colonna vertebrale, l'idea dei medici, allo stato attuale, è che ci sia bisogno di un intervento di neurochirurgia. Possibile solo nel nosocomio di Mestre. Il paziente non sarebbe in pericolo di vita, ma si trova comunque in serie condizioni in Rianimazione.