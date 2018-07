Perde il controllo dell'auto, finisce cappottato nel fossato: vigili del fuoco e 118 sul posto

Piccoli interventi ma comunque non secondari quelli dei vigili del fuoco nella mattinata di giovedì. Attorno alle 8 i pompieri sono stati impegnati parallelamente in due incidenti che non avrebbero fatto registrare feriti. Se non lievi. Il primo in ordine di tempo alle 8 in via Forte Marghera a Mestre, uno scontro tra due automobili, il secondo, invece, a Pianiga, dove un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo per cause ancora al vaglio, finendo cappottato in un fossato adiacente la sede stradale. I pompieri hanno avuto il compito di far uscire il conducente, rimasto all'interno dell'abitacolo a causa del blocco delle portiere.

L'intervento dei soccorsi

In entrambe le circostanze l'allerta è stata lanciata ai vigili del fuoco dai sanitari del 118, cui è spettato il compito di prestare le prime cure alle persone coinvolte nei sinistri.