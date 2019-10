Auto si schianta contro un albero in tarda serata, morto il conducente

Tragico incidente a Portogruaro nella tarda serata di ieri. Un 39enne è deceduto dopo essere finito fuoristrada con la sua auto, una Ford C Max. Per cause al vaglio l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo la Provinciale 42, all'altezza di via Fausta, terminando la corsa contro un albero.

Soccorsi sul posto

I vigili del fuoco, intervenuti dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente dall'abitacolo utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. Nonostante l'intervento del Suem 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: ai sanitari che gli hanno prestato soccorso non è restato altro da fare che constatarne il decesso.

I rilievi

È stato compito dei carabinieri eseguire i rilievi del sinistro e deviare il traffico durante l'intervento dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo e terminate alle 3 di notte.