Contro un albero e giù nel fosso: muore un 43enne

Un uomo di 43 anni è morto dopo essere finito contro un albero, e quindi in fosso, mentre era alla guida di un'auto. L'incidente è accaduto martedì sera tardi verso le 22 a Pra di Levada a Ceggia.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto da San Donà, hanno messo in sicurezza la macchina ed estratto l'autista. I pompieri hanno utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, poichè il corpo dell'uomo era rimasto bloccato nella vettura deformata. Nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Erano ancora in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine verso mezzanotte, per ricostruire la dinamica del sinistro.