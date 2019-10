Auto contro platano, tre feriti

Incidente nelle prime ore di oggi a Lison di Portogruaro. Per cause ancora al vaglio, un'automobile è finita fuori strada attorno alle 5.30 mentre stava percorrendo via Triestina, terminando la propria corsa contro un platano. Tre le persone rimaste ferite.

Soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avuto il compito di estrarre due dei passeggeri, rimasti incastrati nell'abitacolo. Il terzo, invece, sarebbe stato sbalzato fuori dall'auto. Immediato l'intervento dei sanitari del Suem 118, che hanno preso in cura i feriti. Rilievi in corso da parte dei carabinieri di Portogruaro.