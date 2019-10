Schianto fra 3 veicoli all'incrocio: un ferito grave

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto verso le 16 di oggi, 14 ottobre, nel territorio di San Stino, all'incrocio tra via Prese e la strada provinciale 59 che porta a Caorle. Uno dei coinvolti, stando alle prime informazioni, sarebbe ferito in modo grave. Sono tre i mezzi che si sono scontrati: una Fiat Doblò guidata da C.D., di 71 anni, residente a San Stino; una Bmw con a bordo M.R., 39enne sempre di San Stino; e una Fiat 600. È il conducente della Seicento, C.M., 59 anni, ad avere avuto la peggio: è stato trasportato con l'elisoccorso all'Angelo di Mestre, in condizioni serie. La persona alla guida del Doblò è stata invece portata all'ospedale di Portogruaro e non sarebbe grave. Illeso l'autista della Bmw.

I soccorsi

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estrattoil conducente della Seicento, rimasto incastrato al posto guida. Dopodiché lo hanno affidato alle cure del personale medico. La polizia locale ha eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente, concludendo le operazioni circa due ore più tardi.