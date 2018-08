Schianto a Camponogara, finisce con l'auto nel fossato: un morto

Tragedia sulla strada all'alba di martedì. Alle 6.30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti a Camponogara, all’incrocio tra via Roma e via Dante, su segnalazione di un'auto rovesciata in un fossato con acqua. All'interno è stato trovato il corpo di un uomo. I sommozzatori dei pompieri hanno estratto il conducente e lo hanno affidato alle cure del personale medico del Suem. Gli sono stati praticati i tentativi di rianimazione, inutilmente: alla fine ne è stato dichiarato il decesso. Si tratta di un uomo di 45 anni residente a Fossò.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente, che risulta essere una fuoriuscita autonoma senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sono ora in corso le operazioni di recupero dell’auto tramite l'autogru.