Auto rovesciata in fossato, un ferito

Auto in fossato, verso le 20.45 di stasera, mercoledì 20 novembre. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 14 Triestina in località Ca’ Noghera, vicino al casinò. Una persona è rimasta ferita. Le squadre dei pompieri arrivate da Mestre, con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza la macchina, mentre il ferito, un giovane, è riuscito a venire fuori da solo ed è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere poi trasferito in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.