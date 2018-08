Auto nel fossato a Torre di Mosto, morta una 14enne

Tragedia sulla strada nel tardo pomeriggio di sabato. Verso le 19 i vigili del fuoco sono intervenuti per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita in un fossato dopo essersi rovesciata in via Staffolo a Torre di Mosto: deceduta una ragazzina di 14 anni residente in paese, ferita la zia ventiduenne.

I pompieri intervenuti da San Donà hanno estratto la passeggera e la conducente dalla fiat Punto, ma, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte della minore. Trasferita in ospedale con un codice di media gravità la conducente. Le cause del sinistro e i rilievi dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.