Auto fuori strada capovolta in un campo, tre feriti

Una automobile è finita fuori strada questa mattina, domenica 17 novembre verso le 5, lungo la provinciale Jesolana a San Stino di Livenza. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Volta. La macchina si è rovesciata in un campo dopo aver carambolato più volte: tre i feriti. I pompieri arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere i tre giovani di 16, 17 e 21 anni. I tre feriti sono della zona. Tutti portati in ambulanza all’ospedale di Portogruaro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.