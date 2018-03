Perde il controllo della Range Rover e si "incastra" nel boschetto adiacente | LE FOTO

Ha rischiato grosso, finendo fuori strada e "incastrandosi" nel boschetto adiacente. Preoccupazione nella tarda serata di sabato, poco prima delle 24, per un incidente che si è verificato lungo la strada statale Romea, nel territorio comunale di Venezia. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un automobilista al volante di una Range Rover ha perso il controllo del veicolo all'altezza della rotonda Padana, uscendo di strada.

Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco: il conducente è rimasto infatti incastrato nell'abitacolo. Una volta estratto, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Le squadre del 115, intervenute dal Comando di Mestre, hanno dovuto utilizzare l'autogru per sfilare il mezzo dalla fitta vegetazione adiacente alla carreggiata. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.