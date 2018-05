Incidente frontale all'incrocio nel territorio di Ballò, auto in fiamme: "Serve una rotonda"

"Non sono della zona e non conosco la strada, pensavo di avere la precedenza". Così il giovane conducente di una Renault Clio ha spiegato la dinamica dello schianto frontale che ha preoccupato i residenti di Ballò di Mirano. "Ho sentito un grande botto e sono uscito - racconta il cuoco del locale Madonnina Young, situato a pochi metri dal punto dell'impatto - c'erano le auto distrutte"

Incendio

L'incidente si è verificato verso le 10 e ha coinvolto un Renault Clio che intendeva svoltare in direzione del centro di Pianiga e una Bmw X1 condotta da una residente che stava tornando a casa, ancora pochi metri e sarebbe arrivata alla meta. Sul sedile del passeggero un uomo, apparso dolorante al petto: "Entrambe le persone erano coscienti e sono state portate in ospedale - ha spiegato il primo soccorritore - la donna aveva un problema all'avambraccio, forse perché ha impattato contro il volante"

Soccorsi

La strada, per permettere i rilievi e per spegnere il rogo, è stata interdetta al transito per il tempo necessario: chi proveniva dalla zona della stazione ferroviaria era costretto a svoltare a sinistra in via Stadio, chi sopraggiungeva nel senso di marcia opposto era costretto a svoltare per il centro di Pianiga. Il conducente della Renault Clio è rimasto illeso. La sua auto è stata completamente distrutta dalle fiamme, scaturite qualche minuto dopo l'incidente dalla parte sottostante il veicolo. "Ho svuotato un intero estintore - ha spiegato il cuoco del Madonnina Young - e sembrava essersi spento il focolaio. Tempo di appoggiare il contenitore e le fiamme erano già riprese. A quel punto non abbiamo potuto nulla".

Incrocio pericoloso

Inevitabili i disagi alla viabilità, anche se piuttosto limitati. A divampare sono state subito le polemiche dei residenti: "Non è la prima volta che accade - hanno affermato - è da tempo che chiediamo al sindaco di posizionate una rotonda. Spostiamo il capitello della Madonna di alcune decine di metri e lo mettiamo in mezzo al rondò. Non è possibile che si rischi il morto perché la strada confonde gli automobilisti".