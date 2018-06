Schianto tra auto e moto a Cavarzere: deve intervenire l'elicottero del 118

Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto, un'automobile e un motociclo si sono scontrati in località Ca' Briani, nel territorio di Cavarzere. Lo schianto pochi minuti dopo le 11 di domenica, a due passi dal fiume Adige, nella zona della strada provinciale 85.

Rilievi della polstrada

La dinamica è in via di ricostruzione da parte della polstrada, fatto sta che per trasferire il centauro in ospedale si è reso necessario l'intervento dell'elicottero del 118, atterrato nelle vicinanze rispetto al punto dell'incidente. Il motociclista è stato stabilizzato e caricato a bordo del velivolo, dopodiché è stato trasferito all'Angelo di Mestre in codice giallo.

Non in pericolo di vita

Non verserebbe quindi in pericolo di vita, anche se le sue condizioni saranno monitorate passo passo nel corso di queste ore. Inevitabile l'interdizione al transito, per lo meno di una corsia di marcia, per permettere i rilievi delle forze dell'ordine.