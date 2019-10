Schianto tra auto e moto, ferito centauro di Portogruaro

Incidente nel primo pomeriggio di ieri al Alpago (Belluno). Un motociclista di Portogruaro, A.M. di 34 anni, si è scontrato con un'automobile mentre si trovava in sella alla sua moto, in località Poiatte. È ancora al vaglio dei carabinieri la dinamica del sinistro, fatto sta che il centauro è stato sbalzato dalla sua Ducati. I sanitari del Suem 118, dopo avergli prestato i primi soccorsi, lo hanno condotto presso l'ospecives di Belluno per sottoporlo a tutti gli accertamenti e le cure del caso. Illeso il conducente dell'altro veicolo, un 54enne residente a Villorba (Treviso).