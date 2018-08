Perde il controllo dell'auto e finisce contro un platano: all'ospedale

Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine. Brutto incidente nella notte tra domenica e lunedì: verso le 4.30 un'automobilista è rimasto ferito dopo essere finito con il proprio mezzo, una Nissan Qashqai, contro un platano. L'uomo, un 55enne, stava percorrendo viale Giacomo Matteotti a Portogruaro.

I soccorsi

Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento, il cui compito è stato quello di mettere in sicurezza il veicolo. Ai sanitari del Suem 118, invece, è spettato il soccorso del ferito, trasportato in ambulanza all'ospedale. I carabinieri hanno invece eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro, che non si esclude possa essere stato causato da un colpo di sonno o dalla disattenzione del conducente. Le operazioni sono terminate dopo circa un'ora e mezza.