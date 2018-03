Mercedes si scontra con un mezzo pesante e si cappotta nel fossato, Triestina chiusa

Uno schianto che non ha potuto che preoccupare quanti sono accorsi in soccorso: la Mercedes su cui stava viaggiando un automobilista, per cause ancora al vaglio della polizia locale, è rimasta coinvolta in un incidente con un mezzo pesante. A causa dell'impatto, la Mercedes si è ribaltata nel fossato adiacente finendo la propria corsa con le ruote in su. Lo schianto si è verificato sulla strada statale 14 "Triestina" che, per permettere il recupero dei mezzi incidentati, è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni nel territorio comunale di Portogruaro.

Statale chiusa

Il conducente del veicolo, che non ha avuto bisogno dei pompieri per essere estratto dall'abitacolo (anche se gli operatori del 115 sono comunque intervenuti) è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale a Portogruaro per accertamenti. L'incidente in località Mazzolada, non lontano dall'omonima azienda agricola. Sul posto sono presenti anche le squadre dell'Anas, impegnate nel gestire la viabilità. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria.