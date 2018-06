L'auto finisce contro il platano e si cappotta su un fianco: ferite mamma e figlia

Una Toyota Yaris finita rovesciata sulla fiancata lunedì mattina a causa di una manovra errata. L'incidente è avvenuto verso le 8 nel territorio di Jesolo, all'altezza dell'incrocio tra via Goffredo Mameli e via Roma Destra. I motivi della sbandata sono in fase di accertamento.

Soccorsi

Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme all'ambulanza del Suem 118. Si registrano due feriti, entrambi presenti a bordo del veicolo al momento dello schianto (in cui non sono stati coinvolti altri mezzi): si tratta della conducente, una 30enne, e della figlioletta di 5 anni. I pompieri hanno messo la vettura in sicurezza e soccorso gli occupanti, i quali sono stati poi presi in cura dal personale medico. Le loro condizioni sono sotto monitoraggio ma, secondo le prime informazioni trapelate, non dovrebbero essere particolarmente gravi. Le operazioni sono terminate dopo circa un’ora.