Autobus esce in parte dalla carreggiata e impatta contro i cartelli: strada chiusa e 2 feriti

L'autobus di linea a un certo esce parzialmente di strada e colpisce la base del palo della segnaletica stradale, che cade sulla carreggiata. Preoccupante incidente verso le 6.30 di martedì in via Trentino, a Liettoli di Campolongo Maggiore. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, un pullman Actv della linea 58E ha riportato pesanti danni e due persone sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Per loro a quanto pare traumi lievi.

Intervento dei pompieri

Si è reso necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco del distaccamento di Mira, che hanno rimosso i voluminosi ostacoli finiti sulle corsie di marcia permettendo di ripristinare la viabilità, gestita dagli agenti di polizia locale. Il traffico sulla strada è stato bloccato fino alle 8, mentre le operazioni sono terminate dopo circa 3 ore. Un mezzo Actv sostituivo è stato fatto partire non appena la via è ritornata transitabile.