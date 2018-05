Tamponamento con un autobus Actv a Marghera: ma non si ferma e scappa

Protagonista di un tamponamento con un autobus Actv in via Rizzardi a Marghera, si allontana lasciando l'auto al proprio destino, salvo poi essere individuato nelle vicinanze dagli agenti della polizia locale. E' successo venerdì pomeriggio nella città Giardino, quando il conducente di un'auto scura ha pensato bene di tagliare la corda nonostante i danni tra i veicoli fossero piuttosto limitati.

Polizia locale sul posto

A lanciare l'allarme sarebbe stato un residente che avrebbe assistito alla scena. Secondo Actv, a essere interessato dall'episodio sarebbe stato un autobus della linea 6L. Un tamponamento come tanti, non fosse stato per la conclusione decisamente fuori dall'ordinario.