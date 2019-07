Autocisterna si rovescia sulla Castellana, ferito il conducente

Ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato appena fuori dal casello autostradale. A finire a ruote all'aria, questa mattina alle 11.30, è stato un camion autocisterna sulla Castellana a Martellago. Ferito il conducente.

I soccorsi

Il camionista si trovava alla guida del mezzo, adibito a trasporto alimentare, quando, per cause al vaglio, ha perso il controllo del veicolo, poi rovesciatosi. Sul posto sono intervenuti i pompieri da Mestre, cui è spettato il compito di mettere in sicurezza il camion e tamponare la fuoriuscita del mosto e di olio motore. I sanitari del Suem 118, invece, hanno assistito il ferito, conducendolo poi al pronto soccorso per sottoporlo alle cure del caso. Il soccorso stradale si è quindi occupato di recuperare il mezzo.