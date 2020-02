Autocisterna con latte rovesciata in strada, ferito il conducente

Dopo le 4.30 di mercoledì mattina, 26 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale Enrico Mattei all'interporto di Portogruaro per il rovesciamento di un’autocisterna che trasportava latte: ferito il conducente. I pompieri arrivati anche da Mestre con l’autogrù, hanno estratto il conducente, rimasto incastrato nella cabina deformata del camion.

Camion in rotatoria

L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasportato in ospedale. Il ribaltamento dell’autocisterna alimentare è avvenuto mentre il camion stava affrontando una rotatoria, quando per cause in corso di accertamento dei carabinieri, l’autista ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi. Il latte è stato travasato su un’altra autocisterna fatta arrivare sul posto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7 e mezza. In mattinata il recupero del mezzo incidentato da parte del soccorso stradale.