Autocisterna di toluene si rovescia: tappeto di schiuma dei vigili del fuoco e strada chiusa

L'autocisterna si ribalta e da quel momento iniziano le lunghe operazioni di ripristino della normalità. I vigili del fuoco hanno operato dalle 5.45 di venerdì mattina in via Boschi a Martellago per il rovesciamento di lato di un mezzo pesante carico di 40mila litri di toluene, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto lievemente ferito. La sostanza trasportata viene utilizzata in ambito industriale per sciogliere resine, grassi o vernici, ma anche in cosmetica. I suoi vapori potrebbero avere effetti irritanti agli occhi, oltre che naturalmente costituire un inquinante per le falde acquifere.

Cuscino di schiuma

Gli operatori del 115, accorsi dal Comando di Mestre con quattro mezzi e dodici operatori, tra cui il nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico), hanno steso un cuscino di schiuma sullo sversamento, registrato all'altezza di un trafilamento dai boccaporti del serbatoio. Sarebbero fuoriusciti circa un migliaio di litri di liquido.

Operazioni lunghe

L’autista è riuscito a uscire in modo autonomo dalla cabina, ed è stato preso in cura dal personale del 118. Sul posto è stata inviata un'altra cisterna per il travaso del toluene. Sul posto il personale Arpav e della polizia locale ha chiuso gli accessi alla strada per il tempo necessario: le operazioni si sono protratte per ore. Alle 11.30 è stato ultimato il travaso, dopodiché è iniziato il recupero dell'autocisterna.