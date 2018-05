Sbanda e finisce fuori dall'autostrada a Dolo: papà e due figlie finiscono all'ospedale

La notte scorsa, alle 23.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dei Campi a Dolo per un’auto finita fuori strada mentre stava percorrendo l’autostrada A4 in direzione Milano: tre feriti di cui due minori. I pompieri intervenuti da Mira e Mestre hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente rimasto incastrato al posto di guida, preso in cura dal personale del suem 118 e portato all’ospedale di Dolo. Non si troverebbe in pericolo di vita e da prassi sono stati eseguiti accertamenti sul suo tasso alcolemico.

Due bambine all'ospedale

Ferite anche due bambine di cui una in maniera più grave portata dal personale sanitario all’ospedale di Padova. Sul posto la polizia stradale e il personale CAV ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Sul posto è intervenuto anche il personale di Cav con 5 mezzi ausiliari, coordinati dal Centro operativo di Mestre della società. L'incidente, vista anche l'ora tarda e la scarsa mole di traffico, non ha provocato disagi alla viabilità autostradale.