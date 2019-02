Fuori strada lungo la A4: tir distrutto e autista ferito

Un tir in transito sulla A4 è finito fuori strada stamattina, schiantandosi nella scarpata a lato della carreggiata. È successo verso le 8.30 all'altezza dell'area di sosta Fratta Nord, nel territorio di Teglio Veneto, lungo il tratto tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Nello schianto è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, poi soccorso dai sanitari del 118.

Accertamenti sono in corso per capire il motivo per cui l'autista abbia perso il controllo del tir, che stava trasportando un carico di pellet ed è rimasto completmente distrutto nello schianto. Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i vigili del fuoco. In seguito all'incidente non si sono formate code, ma brevi rallentamenti che si sono risolti in pochi minuti.