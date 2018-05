Camion si scontrano in A4, conducente incastrato: sul posto interviene l'elicottero

I camion si tamponano all'altezza del chilometro 433,2 dell'autostrada e sul posto deve intervenire anche l'elicottero del 118. Preoccupante incidente stradale verso le 10.30 di giovedì nelle vicinanze del casello di San Stino di Livenza, sulla A4 Venezia-Trieste: per cause ancora al vaglio della polizia stradale, il conducente di un mezzo pesante ha impattato contro quello che lo sopravanzava.

Conducente incastrato

L'autista è rimasto incastrato nella cabina di guida e per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro e di Motta di Livenza. Gli operatori del 115 hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire ad aver ragione delle lamiere contorte della cabina di guida. Vista la situazione è stato chiesto l'ausilio dell'elicottero del Suem di Treviso, atterrato nelle vicinanze e poi ripartito vuoto. Inevitabili i disagi alla viabilità, in un punto dove la carreggiata è a due corsie e di conseguenza si è determinato un imbuto obbligato che ha mandato in difficoltà la circolazione già appesantita dall'approssimarsi del weekend dell'Ascensione, che tradizionalmente segna l'inizio del periodo delle vacanze in Germania.

Traffico da oltre confine

Il traffico proveniente da oltre confine è piuttosto consistente e si aggiunge a quello "normale". Per gestire la situazione, e permettere il recupero del camion non marciante tramite un mezzo di soccorso, è stata istituita l'uscita autostradale obbligatoria a Portogruaro, nonostante in A4 si transiti in corsia di sorpasso. Chiuse anche le entrate di San Stino e Portogruaro sempre in direzione Venezia.