Schianto in autostrada, morta una 22enne

Tragico incidente stradale la sera di Ferragosto nel padovano. Una ragazza di 22 anni originaria dell'Ucraina e residente a Meolo, Anya Anastasia Martelo, ha perso la vita. Lo schianto è avvenuto alle 22.30 di giovedì tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Coinvolte due auto, una Hyundai con a bordo due giovani tra cui la vittima e una Ford guidata da un uomo di Saonara. Stando ai primi rilievi della polizia stradale, la Hyundai avrebbe tamponato l'altra utilitaria innescando uno scontro di tale violenza da ribaltarsi e la 22enne sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

Feriti e autostrada chiusa

Il volo le è stato fatale, tanto che nulla si è potuto fare per salvarla. Ferito ma fuori pericolo l'amico alla guida, anche lui di 22 anni, di nazionalità italiana e residente nel veneziano. Illeso il conducente della Ford. Il recupero dei mezzi ha richiesto la completa chiusura della carreggiata per circa due ore, per consentire ai pompieri di mettere in sicurezza l'area.