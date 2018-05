Tamponamento tra camion in orario di rientro: subito 10 chilometri di coda in A4

L'incidente non ha causato feriti per fortuna, ma sono stati pesanti i disagi alla viabilità sull'autostrada A4 Venezia-Trieste verso le 18.30 di venerdì. Alle 18.50 si registravano circa 10 chilometri di coda non distante dal casello di Noventa di Piave a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti all'altezza del chilometro 426, in direzione Friuli.

Imbuto forzato

L'incidente in un tratto caratterizzato da due corsie di marcia, cosicché si è determinato un imbuto forzato che ha mandato in tilt la circolazione. Via via il serpentone di veicoli si è allungato sempre più, ingigantito da chi si è messo in viaggio per trascorrere il weekend fuori porta o da chi, al contrario, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. I veicoli incidentati sono stati rimossi velocemente, ma il traffico intenso di queste ore (che già in precedenza aveva dato dei problemi) ci metterà diverso tempo prima di normalizzarsi.

