Incidente in autostrada, un morto e due feriti

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 22.40 di oggi lungo l'autostrada A4, tra i caselli di Cessalto e San Donà di Piave. Lo scontro ha coinvolto due automobili e un furgone. Oltre alla vittima (le cui generalità non sono ancora state rese note), risultano due feriti: un bambino e una donna. Sul posto, al chilometro 429 in direzione Milano, sono subito arrivati i vigili del fuoco, incaricati di mettere i mezzi in sicurezza e soccorrere le persone coinvolte. Purtroppo per il conducente di una delle due auto non c'è stato niente da fare e il personale medico del suem 118 ne ha constatato il decesso.

Il bambino e la donna feriti sono stati presi in cura dai sanitari e il minorenne è stato trasferito in ospedale a Treviso. Sul posto anche la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni sono ancora in corso e la carreggiata in direzione Milano/Venezia è stata provvisoriamente chiusa. È la seconda persona, nel giro di poche ore, a perdere la vita sulle strade del Veneziano: stamattina una ragazza di 18 anni è morta lungo la Treviso Mare dopo che l'auto su cui viaggiava, guidata da un amico, si è schiantata in un fossato a lato strada.