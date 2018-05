Autotreno cisterna si ribalta autonomamente in A4, code tra San Stino e Cessalto

Incidente in A4 tra San Stino e Cessalto, in direzione Venezia. L'ennesimo. È quello registrato nel primo pomeriggio di giovedì, un ribaltamento autonomo su un fianco di un autoarticolato cisterna che trasportava generi alimentari (non fuoriusciti a seguito del rovesciamento del mezzo pesante sull'asfalto). Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine, ma è probabile che a giocare un brutto scherzo al conducente sia stata la pioggia insistente.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Portogruaro, cui è spettato il compito di mettere in sicurezza la zona e del Coa di Udine, cui è spettato il compito di dirigere le operazioni di rimozione del mezzo e di gestione del traffico. Nessun problema per il conducente del camion, che sarebbe uscito sulle proprie gambe dalla cabina di guida: i sanitari del Suem 118 sono comunque intervenuti per sottoporre l'uomo alle eventuali cure del caso.

Incolonnamento

Interdette ai mezzi diretti verso Venezia le entrate di San Stino di Livenza e di Portogruaro. La situazione del traffico è giocoforza peggiorata col passare dei minuti prima dell'intervento dei soccorsi. Attorno alle 16 si registravano code fra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia e fra Meolo-Roncade e San Stino di Livenza nella direzione opposta.