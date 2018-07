Ciclista investito a Eraclea, batte la testa: ricoverato all'ospedale di San Donà

Un uomo di 65 anni è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta, poco dopo le 11 di martedì, a Eraclea. L'incidente lungo via Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Revedoli, sulla rampa del cavalcavia che porta ad Eraclea Mare, nel tratto in salita. Secondo quanto ricostruito, una Jeep Renegade che procedeva in direzione Eraclea Mare ha colpito il ciclista che proveniva da sinistra. Le responsabilità sono in corso di accertamento.

In ospedale

Nell’impatto il ciclista (G.R., residente in provincia di Pordenone) è finito a terra, rimanendo ferito: soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato all’ospedale di San Donà di Piave a bordo dell'ambulanza. Non risultano al momento fratture, ma un trauma cranico su cui i sanitari stanno eseguendo i dovuti accertamenti. La prognosi non è ancora conosciuta. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Eraclea.