Contromano sulla bretella dell'aeroporto, schianto frontale: grave una donna

Un incidente frontale sul raccordo Marco Polo, la bretella che collega la tangenziale di Mestre con l'aeroporto di Tessera, ha coinvolto intorno alle 16.30 di oggi due automobili nel tratto tra lo scalo veneziano e Dese. Stando a una prima ricostruzione, uno dei due veicoli sarebbe entrato in autostrada contromano dallo svincolo di Dese, dirigendosi verso l'aeroporto e andando a scontrarsi con l'altro che viaggiava regolarmente in corsia di sorpasso. In seguito allo schianto è stato necessario chiudere la carreggiata in direzione della tangenziale.

Feriti

Risultano due feriti, uno dei quali, pare, grave: si tratta di una donna sulla sessantina che è stata portata via in codice rosso. Sono stati i pompieri, arrivati da Mestre, a mettere in sicurezza i veicoli semidistrutti ed estrarre uno dei conducenti, che era rimasto incastrato nell’abitacolo. Entrambi i feriti sono stati stabilizzati e quindi portati all’ospedale dell’Angelo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del Suem 118, la polstrada, i vigili del fuoco e i mezzi degli ausiliari di Cav, società che ha in gestione il tratto autostradale: per quasi due ore la carreggiata è rimasta bloccata e il traffico diretto a Mestre deviato verso Campalto. Solo alle 18.30, dopo i rilievi, la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia del fondo stradale, è stato possibile riaprire.