Incidente frontale a Brondolo, feriti

Un incidente frontale tra due veicoli è avvenuto intorno alle 10.15 di lunedì in via Padre Emilio Venturini a Brondolo, nel territorio di Chioggia. Diverse persone sono coinvolte nello schianto, tra cui un bambino, ma - stando alle prime informazioni - non risultano feriti gravi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e il piccolo è stato trasportato all'ospedale di Padova (per competenza, dato che lì si trova il pronto soccorso pediatrico). Le pattuglie della polizia locale si sono occupate dei rilievi e sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.