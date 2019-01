Incidente a Ca' Bianca tra tre automobili: morto un uomo, 3 feriti gravi

Grave incidente venerdì mattina in località Ca' Bianca a Chioggia. A seguito di uno schianto tra tre automobili sulla strada provinciale 7, in via Rebosola, è deceduto un uomo, mentre altre tre persone, tra cui due donne, sono state ricoverate in gravi condizioni al pronto soccorso. Al vaglio delle forze dell'ordine le cause che hanno portato alla collisione dei mezzi.

Intervento dei soccorsi

A prestare i primi soccorsi sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi del locale distaccamento per mettere in sicurezza i veicoli ed estrarre i feriti. I sanitari del 118 hanno stabilizzato i tre feriti, trasferendoli all'ospedale, e constatato il decesso di una delle persone coinvolte. Ad effettuare i primi rilievi la polizia locale di Chioggia, mentre i carabinieri hanno gestito la viabilità deviando il traffico, in un orario di punto e quindi piuttosto trafficato.