Incidente con una moto coinvolta, due feriti non gravi

Cadute dalla moto. Due persone sono state portate all'ospedale dell'Angelo di Mestre sabato pomeriggio, dopo essere rimaste ferite, non in maniera grave, mentre percorrevano la Romea a Malcontenta, a bordo di una moto. Stando ai primi accertamenti si sarebbe trattato di una caduta dal mezzo. Sul posto i vigili del fuoco e il Suem 118 per il trasporto in ambulanza delle persone incidentate al nosocomio cittadino.