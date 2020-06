Due incidenti in autostrada A4 con mezzi pesanti

Due incidenti, entrambi tamponamenti, sono avvenuti nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A4. Il primo poco prima delle 14 fra Portogruaro e San Stino di Livenza, con due autoarticolati e un autocarro coinvolti: all'interno di quest'ultimo una persona è rimasta incastrata ed ha riportato ferite. L’intervento dei mezzi di soccorso e del personale di Autovie Venete ha consentito di risolvere rapidamente la criticità, evitando il congestionamento del traffico.

Il secondo incidente dopo le 16 fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, sempre in direzione Venezia, fra quattro mezzi pesanti. Non ci sono feriti gravi e il traffico scorre, seppur lentamente, in corsia di sorpasso. Sul posto tutti i mezzi del soccorso sanitario e meccanico per rimuovere i veicoli e ripristinare la circolazione. Attualmente si segnalano code fra San Giorgio di Nogaro e Latisana e fra Latisana e Portogruaro: due code distinte, intervallate da 10 chilometri circa di autostrada scorrevole.

La giornata di oggi, come si vede, fa registrare le prime code di mezzi pesanti in autostrada, segno che il traffico sta riprendendo dopo l'emergenza sanitaria. I tre giorni di ponte hanno fermato la consegna delle merci, ripresa oggi con conseguente incremento dei transiti pesanti. Il risultato è stato il rallentamento dei flussi che fin dalle sei del mattino era parecchio intenso. Le code hanno interessato il tratto di A4 compreso fra Redipuglia e San Stino di Livenza in direzione Venezia, dove sono ancora attivi i cantieri per la realizzazione della terza corsia.