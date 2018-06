Camion si ribalta in Tangenziale di Mestre: un ferito e disagi alla viabilità | FOTO

Per fortuna non si sarebbero registrati feriti gravi, fatto sta che la scena non ha potuto che preoccupare gli automobilisti in transito. A un certo punto, per cause al vaglio della polstrada, un camion da 35 quintali si è all'improvviso ribaltato sul fianco all'altezza dell'area di servizio di Bazzera Sud, sulla Tangenziale di Mestre.

Disagi limitati

Il veicolo ha ostruito la corsia di marcia e parte di quella centrale, mettendo in difficoltà la viabilità. Alle 15.15, però, l'orario in cui si è verificato lo schianto, il traffico era piuttosto blando quindi non si sono formati lunghi rallentamenti. Sul posto per risportare la situazione alla normalità gli ausiliari di Autovie Venete, oltre che il soccorso stradale.