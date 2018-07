Il camion esce di strada e perde carburante in fossato: preoccupazione a Scorzè

Il camion esce fuori strada e si cappotta in parte nel fossato adiacente. L'incidente verso le 19.30 di lunedì sulla Castellana a Scorzè. Per fortuna nessuno si sarebbe fatto male, ma a preoccupare era soprattutto una piccola ma continua perdita di carburante dal serbatoio del mezzo pesante. Il liquido è finito dritto nel fossato: per questo motivo è stato chiesto l'apporto anche dell'Arpav. Sul posto si è portata anche una autogru per il recupero del veicolo. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nella fuoriuscita. Inevitabili le ripercussioni alla viabilità, specie nel momento in cui sono iniziate le operazioni di recupero.