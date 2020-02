Tragico incidente in A4: furgone contro camion, un morto

Tragico incidente questa mattina in A4 tra San Stino e Portogruaro. Lo schianto verso le 7.30 tra un camion e un furgone è stato fatale per il conducente di quest'ultimo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e sanitari del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Morto il conducente di un furgone

Per garantire le necessarie operazioni di soccorso, è stato chiuso il tratto di autostrada e istituita l'uscita obbligatoria a San Stino per i veicoli diretti verso Trieste. Inevitabili le lunghe code che si sono formate negli istanti successivi al terribile impatto.