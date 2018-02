Rimorchio ribaltato sul passante tra Arino e Dolo, rallentamenti in direzione Trieste

Il ribaltamento in corsia di sorpasso di un rimorchio alle 9.10 di venerdì mattina ha provocato rallentamenti sul passante di Mestre, all’altezza del chilometro 377 in direzione Trieste, tra il bivio A4-A57 ad Arino e il casello autostradale di Spinea. Il mezzo, che trasportava bancali di carta, si è rovesciato dopo essersi staccato dalla motrice, perdendo il carico tra la corsia di sorpasso e lo spazio tra le due carreggiate autostradali. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Possibili code

Inizialmente è stato sufficiente chiudere al transito la sola corsia di sorpasso, mantenendone due percorribili. Attualmente però sono in corso le operazioni di recupero del carico e rimessa in asse del rimorchio, per agevolare le quali si rende necessario chiudere temporaneamente anche la corsia centrale. Probabile dunque la formazioni di code in direzione Trieste. Sul posto è intervenuta la Polstrada, gli ausiliari di CAV con 4 mezzi e quelli della ditta che stava effettuando il trasporto.