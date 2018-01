Autoarticolato rovesciato in rotonda sulla camionabile, disagi per il traffico

Traffico in difficoltà nel tardo pomeriggio di giovedì a causa di un autoarticolato rovesciato sulla strada Camionabile, in corrispondenza della rotonda di Crea, nel territorio di Spinea. L'incidente poco prima delle 17. Lievemente ferito il conducente del mezzo, finito coricato a lato strada. È stato istituito il senso unico alternato nella rotatoria per permettere lo scorrimento dei veicoli, che risulta piuttosto rallentato in entrambe le direzioni (Marghera e Mirano). Nel frattempo sono partite le operazioni di rimozione del camion, con l'intervento di due autogru delle officine Longo di Scorzè. Il mezzo pesante era adibito a trasporto carta.

