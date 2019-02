Salzano, camion cisterna si rovescia in via Villatega | FOTO

Si è ribaltato su un fianco, finendo fuori strada. Incidente nella mattinata di venerdì a Salzano: verso le 9.30, il conducente di un autoarticolato cisterna, che trasportava soluzioni di lavaggio, è finito a ruote all'aria mentre stava percorrendo via Villatega, lungo la strada provinciale 35. Fortunatamente il camionista è uscito illeso dal sinistro.

Soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre automezzi, tra cui l'autogru, nonché il personale del Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico, cui è spettato il compito di mettere in sicurezza il mezzo e predisporre il travaso dei liquidi contenuti nella cisterna in un altro camion, prima di recuperare il mezzo. necessario l'intervento delle forze dell'ordine per gestire il traffico, deviandolo su strade secondarie.