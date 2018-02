Incidente a Portogruaro, camion si ribalta sulla statale Triestina: traffico bloccato

Grossi disagi al traffico nel pomeriggio di lunedì. Non è stato un inizio di settimana facile in statale Triestina, con la circolazione di fatto bloccata in ambo le direzioni a Portogruaro. Verso le 15.30, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il conducente di un camion avrebbe perso il controllo del mezzo, finito ribaltato proprio sulla sede stradale. A seguito dell'incidente nessuno sarebbe rimasto, fortunatamente, ferito.

Vigili del fuoco sul posto

Immediato sul posto è stato l'invio di una squadra dei vigili del fuoco, che ha avuto il compito di mettere in sicurezza la zona e procedere con le operazioni di rimozione del veicolo. In pochi minuti si è creata una lunga coda di veicoli, con gli operatori che hanno deviato le automobili su percorsi secondari per decongestionare la zona.

In mattinata un altro incidente

A pochi chilometri di distanza, sempre sulla Triestina, in mattinata è stato registrato un altro incidente, con risvolti ben più gravi. Verso le 7 un furgone che trasportava medicinali non è riuscito a evitare l'impatto con la Fiat Punto che lo procedeva. Il conducente ha riportato un pesante trauma cranico, ragion per cui è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso.